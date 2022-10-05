Укрпошта рассказала, как проходят выплаты пенсий на деоккупированных территориях

За сентябрь Укрпошта выплатила 8,6 млрд грн пенсионных выплат для более чем 2,5 млн пенсионеров, сообщает Новое время.

Это составляет 91,55% всего предусмотренного объема пенсий, сообщили в компании.

В частности, в Харьковской области выплаты пенсий в сентябре выросли до 55,6% по сравнению с 49% в августе.

"Это связано с возобновлением работы Укрпошты в 58 освобожденных населенных пунктах области, где местное население получило пенсии за месяцы оккупации. В сентябре Укрпошта выплатила 60 млн грн пенсионных выплат только на деоккупированных территориях Харьковской области" , — объяснили в компании.

В Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях показатель выплат пенсий за сентябрь достигает 98−100%.

В Николаевской области за сентябрь выплачено 89% пенсий против 85% в августе.

"Существенно уменьшился объем пенсий, выплаченных переводами для временно изменивших место жительства украинцев — с 18 млн грн в августе до почти 3 млн грн в сентябре. Наибольшее количество таких выплат зафиксировано в Николаевской, Донецкой областях и городе Киеве" , — добавили в Укрпоште.

Как сообщалось, с начала сентября компании Укрпошта и Нова пошта начали возобновлять работу в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

Также сообщалось, что до конца 2022 года Укрпошта установит 1700 POS- терминалов в своих отделениях.