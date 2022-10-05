В России предложили поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2"

Россия может поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке трубопровода "Северный поток-2", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьера РФ Александра Новака, которое приводит "РИА-Новости".

“Да, конечно, возможна (поставка - ред)”, - заявил Новак в ответ на вопрос о вероятности экспорта газа по “Северному потоку-2”.

Отметим, сертификация газопровода была приостановлена Германией после того, как президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее мы сообщали, что на газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” обнаружили три утечки.

После этого шведские сейсмологи предположили, что причиной этому могли стать подводные взрывы.