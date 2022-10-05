Полиция: на Харьковщине нашли тела, замученные спецназом РФ
На Харьковщине правоохранители обнаружили два трупа гражданских, которых замучил российский спецназ. Их руки были скованны наручниками, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура и полиция Харьковской области.
При осмотре базы отдыха "Свет шахтера" в селе Новоплатоновка Боровской ОТГ обнаружили два трупа гражданских в возрасте примерно 30-35 лет. Тела погибших найдены в яме глубиной четыре метра. Левая рука одного мужчины была соединена наручниками с правой рукой второго погибшего.
Также при осмотре на черепе одного из трупов обнаружен перелом височной области, у второго - огнестрельное ранение черепа.
По предварительным данным, мужчин убил российский спецназ, который во время оккупации населенного пункта размещался на указанной базе в составе 250-350 человек с периодической ротацией.