Зеленский скоординировал со Столтенбергом шаги по вступлению Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординировал дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс, сообщает Новое время.
В Twitter Зеленский сообщил, что поддерживает постоянную связь со стратегическими партнерами Украины.
"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги по пути евроатлантической интеграции Украины", — пишет он.
Столтенберг также сообщил о телефонном разговоре с Зеленским в Twitter. Он осудил аннексию украинских территорий, но не упомянул о заявке Украины по вступлению в НАТО.
"Поговорил с президентом Зеленским и похвалил отважный украинский народ и военные силы за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров. Россия должна остановить начатую ею войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется", — сказал он.
Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.
2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.
В Офисе президента 4 октября сообщили, что Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе.