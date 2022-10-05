Bloomberg: коронация Чарльза III состоится в Лондоне 3 июня

Король Великобритании Чарльз III будет коронован 3 июня следующего года на церемонии в Вестминстерском аббатстве, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

Чиновники сказали, что планы сходятся на этой субботе в начале лета, хотя обсуждение того, какие еще дни станут официальными праздниками, все еще продолжается.

Коронация Чарльза III, которая состоится почти через 70 лет после коронации его матери, станет центральным событием праздничных дней, посвященных началу правления монарха.

Чарльз вступил на трон и был назван королем в прошлом месяце после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

К июню следующего года королю исполнится 74 года, что сделает его самым пожилым человеком, коронованным в истории Великобритании.

Ранее сообщалось, что коронация будет более скромной версией предыдущих церемоний, в которой будет отведено место для представителей различных конфессий и общественных групп в соответствии с многообразием современной Великобритании.

Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.