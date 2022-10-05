Зеленский внес в Раду постановление об увольнении главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления, которым предлагается уволить Кирилла Шевченко с должности главы НБУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сайт украинского парламента.

Рада уже направила документ на рассмотрение комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики.

По данным нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, комитет рассмотрит постановление на заседании, которое начнется в четверг, 5 октября, утром.

Напомним, ранее стало известно, что глава НБУ Шевченко подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Он занимал эту должность более двух лет.