Какой будет мировая торговля: ВТО изменила прогнозы на 2022 и 2023 год

Всемирная торговая организация улучшила прогноз роста мировой торговли в этом году до 3,5% с ожидаемых в апреле 3%, но прогноз на 2023 год снизила с 3,4% до 1%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в релизе ВТО.

"Импульс роста мировой торговли замедлится во втором полугодии 2022 года и останется слабым в 2023 году из-за многочисленных потрясений в мировой экономике" , - говорится в обнародованном в среду докладе организации.

Ожидается, что спрос на импорт снизится на фоне замедления темпов роста крупнейших экономик мира по разным причинам.

"В Европе высокие цены на энергоресурсы, вызванные российско-украинским конфликтом, приведут к падению потребительских расходов и повышению издержек производителей. В США усиление монетарной политики ударит по секторам, чувствительным к изменению процентных ставок. Китаю приходится сталкиваться со вспышками COVID-19, спадом производства и даже слабостью внешнего спроса" , – разъясняется в докладе.

Также организация предупреждает, что увеличение расходов на импорт топлива, продуктов питания и удобрений может привести к недостатку продовольствия и проблемам с задолженностью в развивающихся странах.

Также ВТО снизила прогноз глобального экономического роста на 2023 год до 2,3% с 3,3%. В этом году, по оценке, мировая экономика вырастет на 2,8%.