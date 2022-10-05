NYT: в США считают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти
Американские спецслужбы считают, что убийство Дарьи Дугиной, дочери "идеолога Путина" Александра Дугина, было результатом тайной операции, проведенной кем-то в украинской власти, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собеседников в американской разведке.
Чиновники в США утверждают, что они ничего не знали о подготовке такой операции, а если бы и знали, то обязательно отговорили бы Украину от нее.
Также они утверждают, что уже упрекнули украинское руководство за смерть Дугиной.
Но, как пишет издание, в украинской власти отрицают свою причастность к убийству.
В США предполагают, что за ликвидацией Дугиной может стоять какая-то отдельная часть украинской власти, и остальные могут быть не в курсе дела.
Кроме того, в Пентагоне жалуются, что Украина не всегда делится с США своими планами касательно войны против России.
Некоторые американские чиновники считают, что на самом деле целью украинских властей было убийство не Дугиной, а ее отца, Александра Дугина, который считается идеологом "рашизма" и "мозгом Путина". Исполнители, которые взорвали авто с женщиной, думали, что она будет сидеть в машине вместе с отцом.
Предыстория:
- В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
- Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
- Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.
- 22 августа российская ФСБ заявила, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.