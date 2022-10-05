Резников показал на карте, как ВСУ освобождают украинские территории
Министр обороны Алексей Резников обнародовал карту, на которой наглядно показано, как Вооруженные силы освобождают от оккупантов украинские территории, сообщает Украинская правда.
Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед".
По его словам, "это лучший ответ на всевозможные "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи".
Как сообщало издание Financial Times, США предупредили Украину о необходимости воспользоваться импульсом и освободить оккупированные территории на юге до начала зимы, так как ухудшение погодных условий позволит России закрепиться на захваченных территориях.