Резников показал на карте, как ВСУ освобождают украинские территории

Резников показал на карте, как ВСУ освобождают украинские территории
Фото: Facebook

Министр обороны Алексей Резников обнародовал карту, на которой наглядно показано, как Вооруженные силы освобождают от оккупантов украинские территории, сообщает Украинская правда.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед".

По его словам, "это лучший ответ на всевозможные "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи".

Как сообщало издание Financial Times, США предупредили Украину о необходимости воспользоваться импульсом и освободить оккупированные территории на юге до начала зимы, так как ухудшение погодных условий позволит России закрепиться на захваченных территориях.

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