Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению войны РФ против Украины

Европейский союз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге.

Он подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

При этом, по словам Борреля, уже 17 октября Евросоюз может начать миссию по обучению бойцов ВСУ.

"В то же время мы по-прежнему готовы стремиться к дипломатическому решению, если обстоятельства вновь позволят сделать это значимым образом" , — заявил Боррель.

5 октября Боррель также сообщил, что Совет ЕС намерен достичь соглашения касательно восьмого пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.