Гайдай призвал жителей оккупированной Луганщины уезжать
Жители оккупированных территорий Луганской области по возможности должны переехать, поскольку Силы обороны Украины начали наступление, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"Мы сейчас обращаемся ко всем жителям оккупированных территорий, чтобы они все же либо выезжали куда-то подальше от линии фронта, либо находились в большинстве своем в укрытиях. Потому что это война, снаряд может прилететь и разорваться где-то возле военных, но обломками может задеть и мирных жителей" , — сказал он.
По его словам, оккупанты активно минируют территории, в частности, мосты, путепроводы, дороги и административные здания. Очень много разбросано так называемых "лепестков".
"В большие города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить — все разбито. Даже при всех финансовых возможностях возобновление отопления займет несколько месяцев. Возможно, люди смогут вернуться, чтобы проверить свои квартиры, но оставаться на зиму нельзя", — добавил Гайдай.
Как сообщалось, утром 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале освобождения Луганской области. За день удалось освободить шесть населенных пунктов.