КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Это уже 24-е ракетное испытание Северной Кореи с начала года, предыдущее состоялось 4 октября.

Напомним, что КНДР во вторник запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности.

В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.

Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.