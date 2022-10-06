Генштаб: оккупанты минируют инфраструктуру Энергодара

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ﻿.

Так, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;

на Краматорском направлении – неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

"В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий, одновременно с уходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд приспешников оккупационных властей.

Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов" , — отметили в Генштабе.

Похожая ситуация на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из ТОТ АР Крым планируют эвакуироваться обратно на полуостров, добавили в ведомстве.

"В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия" , — пишет Генштаб.

Также ведомству продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры Энергодара.

Авиация Сил обороны нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов врага.