Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 6.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 61 330 (+330) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2449 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5064 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 1424 (+10) ед,
  • РСЗО – 344 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 232 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,
  • специальной техники – 134 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Данные уточняются.

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