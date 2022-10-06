Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 6.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 61 330 (+330) человек ликвидировано,

танков ‒ 2449 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5064 (+26) ед,

артиллерийских систем – 1424 (+10) ед,

РСЗО – 344 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 232 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,

специальной техники – 134 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Данные уточняются.