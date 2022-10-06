Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 6.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 61 330 (+330) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2449 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5064 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 1424 (+10) ед,
- РСЗО – 344 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 232 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),
- крылатых ракет ‒ 246 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,
- специальной техники – 134 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Данные уточняются.