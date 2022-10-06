РФ ударила по центру Запорожья: есть пострадавшие, люди под завалами

Россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажным жилым домам Запорожья, есть погибшая и пострадавшие. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется" , - сообщил Старух.

В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые дома.

В 08:13 Старух сообщил о двух погибших: "Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи". Под завалами домов находится не менее 5 человек.

Дополнено. Позже глава ОВА уточнил, что гибель еще одного человека не подтверждается. Семь человек получили ранения разной тяжести, спасен 21 человек.