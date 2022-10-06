ОВА: оккупанты обстреляли Хмельницкую область

Утром в четверг, 6 октября, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Шепетовскому району Хмельницкой области. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня около 6 часов в Шепетовском районе нашей области зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных страной-агрессором. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Вторая упала ﻿﻿ на пустыре" , - сообщил он.

По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Также в результате удара произошла остановка поезда — дерево упало на железнодорожный путь.

В настоящее время движение поезда возобновлено.