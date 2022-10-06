Три четверти американцев хотят усиления поддержки Украины — опрос

Подавляющее большинство американцев выступает за расширение помощи, оказываемой США Украине﻿. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, сообщает Деловая столица.

"Почти три четверти американцев сказали, что США следует продолжать поддерживать Украину, несмотря на российские угрозы возможного применения ядерного оружия для защиты своей территории" , — говорится в результатах опроса.

По данным опроса, 73% из 1005 его участников согласились с утверждением о необходимости продолжения поддержки Украины, несмотря на ядерные угрозы России. С этим согласны как демократы, так и республиканцы — 81% и 66% соответственно.

Число американцев, поддерживающих предоставление Украине оружия, возросло до 66%. В августе с оказанием военной помощи соглашались 51% респондентов.

В то же время, 58% американцев считают, что США приближаются к ядерной войне с РФ, а 65% выразили обеспокоенность возможной эскалацией военных действий, если Украина получит оружие, способное наносить удары по территории России.