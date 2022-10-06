Комитет Рады одобрил отставку главы Нацбанка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил отставку главы Национального банка Кирилла Шевченко, сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"Комитет Совета по вопросам финансов одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. Фактически обсуждения не было" , - написал он.﻿

Отмечается, что сегодня вечером Комитет по финансовой политике снова соберется для рассмотрения назначения нового главы Нацбанка. По словам Железняка, на этот пост претендует экс-председатель Ощадбанка Андрей Пышный.



Напомним, 4 октября Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку в связи с состоянием здоровья.