США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на нефть - WSJ

За данными The Wall Street Journal, Администрация президента США готовится уменьшить санкции против авторитарного режима Венесуэлы, чтобы позволить Chevron восстановить там добычу нефти, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что такой шаг может увеличить предложение на мировом рынке и снизить цены на нефть.

Источники издания рассказали, что в обмен на значительное смягчение санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно приостановленные переговоры с оппозицией страны для обсуждения условий, необходимых для проведения свободных и честных президентских выборов в 2024 году.

США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции также разработали соглашение, которое позволит высвободить сотни миллионов долларов государственных средств Венесуэлы, замороженных в американских банках для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования для разрушенной электросети страны и системы городского водоснабжения.

Официальные лица США заявили, что детали все еще обсуждаются, и предупредили, что соглашение может провалиться, поскольку это зависит от того, действительно ли окружение Мадуро возобновит переговоры с оппозицией.

"Нет никаких планов по изменению нашей политики санкций без конструктивных шагов со стороны режима Мадуро" , - заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Если сделка состоится и Chevron вместе с американскими нефтесервисными компаниями снова получат разрешение работать в Венесуэле, это приведет к выходу на мировой рынок лишь ограниченному количеству новой нефти в краткосрочной перспективе.

Издание напомнило, что ранее Венесуэла была крупным производителем нефти, добывая более 3,2 млн баррелей в день в течение 1990-х годов, но государственная промышленность потерпела крах за последнее десятилетие из-за недостаточных инвестиций, коррупции и бесхозяйственности.

Санкции, введенные администрацией Трампа, еще больше ухудшили производство и вытеснили западные компании из страны.