САП: Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении

Действующему главе Нацбанка Украины Кириллу Шевченко, который ранее возглавлял Укргазбанк, сообщили﻿ о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ Укргазбанк, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен" , — говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

Сообщается, что руководство банка использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов, отмечают в САП. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

По данным следствия, с 2014 по 2020 год по этой схеме средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.

В указанном уголовном производстве о подозрении сообщено пяти основным фигурантам данного преступления. Среди них действующий глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, а также бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

В САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего Шевченко на посту главы НБУ.

4 октября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.