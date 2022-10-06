В Украине запретят включать музыку в общественном транспорте

Завтра, 7 октября, вступает в силу Закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (2310-ІХ). Этим документом запрещается также так называемое акустическое насилие в пассажирском транспорте.

Об этом сообщает Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

С этого дня водителям в общественном транспорте будет запрещено включать в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.

Запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право высадить нарушителей тишины.

Этим законом с 7 октября также запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов.