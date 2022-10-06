Швеция подтверждает диверсию на "Северных потоках"

Швеция провела инспекцию на месте выбросов газа из "Северных потоков". Первые выводы подтвердили подозрения в диверсии, говорится в заявлении на сайте генеральной прокуратуры Швеции, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы можем подтвердить, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые привели к значительному повреждению газопроводов. Осмотр места преступления усилил подозрения по поводу серьезного саботажа" , – говорится в заявлении прокурора Матса Люгквиста, проводящего досудебное расследование.

Никаких дополнительных подробностей прокурор не сообщает, ссылаясь на тайну следствия и деликатность дела.

К расследованию привлечены не только шведская прокуратура, но и Служба государственной безопасности (СЕПО), Береговая охрана и Вооруженные силы Швеции.

Напомним, вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов ПП-1 и ПП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02:03, второй в 19:04. ЦРУ предостерегало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружили четвертое место разрыва труб.

Повреждение газопроводов произошло в шведской экономической зоне, поэтому у страны есть юрисдикция для проведения расследования.