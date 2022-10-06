В Украине ускорилась потребительская инфляция с 23,8% в августе до 24,4% в сентябре в годовом измерении. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, сообщает Корреспондент.

"Основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты переноса от коррекции курса гривны" , - подчеркнул регулятор.

Отмечается, что ускорение инфляции обусловили июльская коррекция официального курса гривны, ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий.

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"Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)" , - указано в обзоре.

Сдерживало инфляцию расширение предложения отечественных круп и топлива. Благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на топливо. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.