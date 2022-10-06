В Украине ускорилась потребительская инфляция
В Украине ускорилась потребительская инфляция с 23,8% в августе до 24,4% в сентябре в годовом измерении. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, сообщает Корреспондент.
"Основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты переноса от коррекции курса гривны", - подчеркнул регулятор.
Отмечается, что ускорение инфляции обусловили июльская коррекция официального курса гривны, ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий.
"Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)", - указано в обзоре.
Сдерживало инфляцию расширение предложения отечественных круп и топлива. Благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на топливо. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.
"В то же время быстрее росли цены на алкогольные напитки, прежде всего, вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару, а также ускорялось подорожание табачных изделий", - добавили в НБУ.