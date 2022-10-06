Удары РФ по Запорожью: количество раненых возросло

Оккупационные войска дважды за день обстреляли Запорожье ракетами С-300, количество пострадавших возросло до 12 человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

"Областной центр дважды за день подвергся обстрелу модифицированными ракетами С-300, хотя никакой угрозы для них или военных объектов рядом нет. Пока известно об одном погибшем, 12 раненых и 21 спасенном" , — отметил он.

Старух добавил, что под завалами могут быть еще люди. На месте работают соответствующие службы.