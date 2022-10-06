Премьер Эстонии: у ЕС остается все меньше инструментов для давления на РФ

У Европейского союза остается все меньше инструментов, с помощью которых можно было бы совершать экономическое давление на Россию, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на первом саммите Европейского политического сообщества, сообщает E15.Cz.

"Конечно, в нашем инструментарии остается все меньше и меньше инструментов, но нужно оказывать политическое давление на Россию" , - заявила премьер-министр Эстонии.

Она также обратила внимание, что в последнее время говорят об ослабшем единстве в ЕС. По ее словам, это не так и привела в пример введенный ЕС восьмой пакет санкций против России.

Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакета санкций против России за ее агрессию против Украины. Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.