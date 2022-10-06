Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка на пост главы НБУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Как уточнил заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк, комитет рассмотрит представление в четверг в 19:00.

Как писала ЭП, у Пышного 16 лет стажа в банковской системе. На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Сбербанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность.

Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией – по активам Сбербанка в Крыму на 1,3 млрд долл.

"Назначение Пышного логично еще и потому, что его кандидатура больше всего подходит Банковой. В последнее время он тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола".

Пышный и Ермак знакомы давно. В 2016 году они основали общественную организацию "Почувствуй", которая помогает людям с недостатками слуха. Кроме них, основательницей этой организации является основательница и волонтер фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко, а ее первым руководителем была волонтер Тата Кеплер.

В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка в 216 округе в Киеве во время выборов президента. Андрей Пышный – давний политический соратник Яценюка: они вместе работали над политическим проектом "Фронт перемен".

На парламентских выборах 2012 Пышный стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины", а в декабре - лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины" , - говорится в статье ЭП.

Напомним:

Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности Председателя Национального банка Украины.

В среду президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

В четверг, 6 октября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".