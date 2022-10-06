Генштаб: ВСУ освободили почти 100 населенных пунктов на Слобожанском направлении

На Слобожанском направлении с 21 сентября были освобождены от войск РФ 93 населенных пункта, а ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян на 55 км, сообщает Новое время.

Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров, установить контроль в 93 населенных пунктах, взять под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины" , — отметил он.

Громов добавил, что на направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия, чтобы замедлить украинское продвижение.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.