Испания отправляет Украине новую партию гуманитарной помощи

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в четверг объявила об отправке очередной партии гуманитарной помощи для Украины, сообщает Европейская правда.

Из города Алькала-де-Энарес в Украину отправятся восемь легких внедорожных бронированных автомобилей, два автомобиля скорой помощи и пять тонн медикаментов. Помощь взяли из запасов вооруженных сил Испании.

Отмечается, что наземный конвой через четыре-пять дней доберется до Польши, после чего будет передан украинским властям.

Отдельно готовится конвой из 12 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью. Их в ближайшие дни отправят морем из порта Бильбао в союзную страну, а оттуда - по земле также доставят в Польшу.

"Это - те приоритеты, которые Украина имеет по состоянию на сейчас и то, чего она от нас требует. Война очень жестокая, ранения получают много людей, и они немедленно нуждаются в медикаментах" , - прокомментировала глава испанского Минобороны.

Также она анонсировала, что с 1 ноября будет расширена программа подготовки украинских военнослужащих в Испании. Часть из них уже участвуют в учениях в Сарагосе.

По состоянию на сейчас Испания отправила Украине военной и гуманитарной помощи 31 самолетом, почти 80 грузовиками и двумя кораблями.

В частности, 30 сентября страна отправила военный медико-транспортный самолет своих воздушных сил с медикаментами для Украины.