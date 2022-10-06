Зеленский обратился к участникам саммита Европейского политического сообщества

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому политическому сообществу в четверг, 6 октября, призвал лидеров европейских стран направить всю мощь Европы на завершение войны и гарантирование долгосрочного мира, сообщает Новое время.

Глава государства напомнил, что страна-агрессор Россия убивает на поле боя в Украине, в мирных украинских городах и на улицах городов Европы, устраивая покушения и диверсии — против складов с оружием, производств и газопроводов. Он подчеркнул, что Россия использует шантаж и запугивание, «чтобы мир перестал помогать тем, кого она убивает».

Зеленский сказал, что мир должен создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины, а также механизм для компенсации РФ убытков, которые она нанесла нашей стране. Он заявил, что войну нужно выиграть сейчас в Украине, чтобы российская агрессия не повторилась в других странах.