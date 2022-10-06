Генштаб: ВСУ отразили атаки в районе 10 населенных пунктов

В четверг россияне нанесли 6 ракетных и 7 авиаударов, ВСУ отразили атаки в районе 10 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба по состоянию на 18 часов.

За эти сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 23 обстрелов из РСЗО.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 25 населенных пунктов. Среди прочих это – Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка.

Противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовиж Сумской области;

направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовиж Сумской области; на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелечья, Нескучное, Гатище и Вильхуватка;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелечья, Нескучное, Гатище и Вильхуватка; на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское; на Бахмутском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево;

направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов. В частности, Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя.

и направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов. В частности, Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Большое Артаково.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 6 средств артиллерии.