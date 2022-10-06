Рада призывает мир осудить псевдореферендумы России в Украине

Верховная Рада приняла заявление в связи с преступными решениями руководства РФ о попытке аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с призывом к мировому сообществу, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В частности, Верховная Рада призывает ООН, Европейский Союз, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации осудить проведенные Россией фиктивные «референдумы» с целью аннексии временно оккупированных территорий Украины, не признавать легитимными их сфабрикованные результаты, признать неправомерные присоединение этих территорий к РФ.

В Раде объяснили, что целью принятия постановления является привлечение внимания международного сообщества к отсутствию юридических последствий за принятые руководством РФ преступных решений.

ВРУ требует усилить санкционное давление на Россию и российских должностных лиц, чтобы заставить ее немедленно прекратить преступление агрессии против Украины, вывести все контролируемые ею вооруженные формирования с территории Украинского государства и восстановить территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ 1991 года.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 сентября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и о санкциях против РФ. Это явилось ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Украинский президент также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии украинских территорий.