Евросоюз добавил в санкционный список еще 30 граждан РФ

Европейский союз добавил в санкционный список еще 30 граждан РФ. Это произошло в рамках восьмого пакета ограничений против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный журнал ЕС.

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и юридических лиц. Среди них есть артисты.

"Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что 30 человек и семь организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов в отношении которых применяются ограничительные меры" , - говорится в сообщении.

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Напомним, что у ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины . Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.