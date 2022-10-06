Залужный поговорил с генералом Милли: обсудили контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. В частности, стороны обсудили контрнаступление украинских военных, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Залужного в Telegram.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции Вооруженных Сил Украины" , — написал Залужный по итогам переговоров.

Также он отметил, что ситуация на фронтах сложная, но находится под контролем Украины и развивается по ее планам.

При этом, по словам, Залужного, в ходе переговоров был поднят вопрос поставок оружия и техники для украинских военных.