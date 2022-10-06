СМИ: из российской части в Херсоне сбежала группа военных

Из казачьего отряда "Дон" в оккупированном Херсоне сбежала группа вооруженных российских военнослужащих, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет "Радио Свобода" в Telegram.

Сообщается, что 13 сбежавших имеют оружие, боеприпасы, угнали автомобили и "проникли на территорию республики Крым".

При их задержании в ориентировке предлагается соблюдать крайнюю осторожность, так как они "вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами".

Ориентировка сообщает, что бежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области".