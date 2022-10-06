Минобороны: Финляндия передаст ВСУ девятый пакет военной помощи

Финляндия поддержала передачу украинской армии девятого пакета военной помощи, сообщает Новое время.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в Twitter.

"Наша поддержка Украине продолжается с девятым пакетом оборонных материалов. Решения приняты" , — пишет он.

Министр добавил, что война России против Украины, вероятно, может длиться долго. Он не уточнил, что включено в финскую помощь.

Ранее Кайкконен говорил, что девятый пакет помощи вероятно не будет последним и призвал свою страну быть готовой поддерживать ВСУ еще определенное время.