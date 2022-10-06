Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Институте Лоуи призвал НАТО не ждать возможного ядерного удара со стороны России, чтобы потом принять меры против агрессора, сообщает Новое время.

Глава государства заявил, что НАТО, по его мнению, должна сделать невозможным применение Россией ядерного оружия.

"Еще раз обращаюсь к международному сообществу. Как это было до 24-го… превентивные удары — чтобы они знали, что с ними будет, если они применят [ядерное оружие], а не наоборот — ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: „Ах ты так? Ну вот, держи от нас“" , — сказал Зеленский и призвал Североатлантический альянс «пересмотреть порядок применения своего давления».

Владимир Зеленский призывал начать жесткое санкционное давление на Россию до ее полномасштабного вторжения в Украину, но международное сообщество этого не сделало.

Во время обращения к Совету безопасности ООН 27 сентября президент Украины говорил, что Россия, которая угрожает миру применением ядерного оружия, не имеет права владеть таким оружием. Зеленский также заявлял, что мир должен «системно выписать» возможную реакцию, чтобы диктаторы «боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно».

Ранее в США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».