Совет ЕС принял чрезвычайные меры по снижению цен на энергоносители

Страны-члены Европейского Союза приняли постановление об экстренном вмешательстве для решения проблем высоких цен на энергоносители, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пресс-релиз Совета Европы.

Так, ЕС вводит общие меры по уменьшению спроса на электроэнергию и сбору и перераспределению избыточных доходов энергетического сектора среди домохозяйств и малых и средних предприятий.

Регламент Совета устанавливает добровольную общую цель сокращения 10% валового потребления электроэнергии и обязательную цель сокращения 5% потребления электроэнергии в часы пик. Страны-члены определят 10% часов пик между 1 декабря 2022 года и 31 марта 2023 года, в течение которых они снизят спрос. Государства-члены могут свободно выбирать соответствующие меры для уменьшения потребления для обеих целей в этот период.

Совет ЕС также согласился ограничить рыночные доходы на уровне 180 евро/МВт-ч для производителей электроэнергии, включая посредников, использующих так называемые инфракрасные технологии для производства электроэнергии, такие как возобновляемые источники энергии, ядерный и бурый уголь.

Кроме того, постановление Совета устанавливает обязательный временный солидарный взнос на прибыль предприятий работающих в секторах добычи сырой нефти, природного газа, угля и нефтепереработки.

Государства-члены должны использовать поступления от этого взноса для оказания финансовой поддержки домохозяйствам и компаниям, а также для смягчения последствий высоких розничных цен на электроэнергию.

Меры носят временный и чрезвычайный характер. Они будут применяться с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Целевые показатели сокращения потребления энергии будут применяться до 31 марта 2023 года. Обязательное ограничение рыночных доходов будет действовать до 30 июня 2023 года.

При этом страны-члены ввели специальные исключения для Кипра и Мальты.

Напомним, что цены на электроэнергию в Европе за год выросли почти в 10 раз, что повлияло на инфляцию и резко увеличило нагрузку на предприятия и население.