ГУР: Кремль уничтожает протестное движение в РФ, прикрываясь мобилизацией

Россия целенаправленно истребляет свое население, преимущественно национальные меньшинства, которые могут выступать против политики Кремля, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает Telegram ГУР.

“Мы наблюдаем, например, историю Северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля. У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасен для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт, и это теперь очень легко скрыть мобилизацией", - отметил Скибицкий.

По его словам, подобная картина наблюдается в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.

Ранее мы писали, что мобилизация в России часто происходит методом облав. Она фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

По данным разведки, Россия мобилизовала более 100 тысяч человек, но это количество значительно меньше, чем заявлял ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.