Живицкий: в Сумской области вводят масочный режим из-за Covid

В Сумской области с 7 октября вводится масочный режим из-за повышения заболеваемости Covid, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости Covid. Он, к сожалению, никуда от нас не делся".

В видеообращении Живицкий сообщил о соответствующем своем распоряжении и призвал жителей области максимально соблюдать противоэпидемические мероприятия.