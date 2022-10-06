Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой

В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он уточнил, что оккупанты продолжают сдаваться на этих направлениях.

"Благодаря проекту Хочу жить россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас есть уже пара успешных „кейсов“, но об этом позже" , — рассказал Ким.

Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:

танк — 50 000 долларов;

боевая машина пехоты, боевая машина десанта и подобная техника — 25 000 долларов;

реактивные системы залпового огня — 15 000 долларов;

самоходные артиллерийские установки и подобная техника — 10 000 долларов;

бронированные машины — 5 000 долларов.

Утром в четверг, 6 октября, Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе иранского производства.