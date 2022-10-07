ОВА: РФ впервые атаковала Запорожье иранскими дронами

По словам главы ОВА Александра Старуха, в ночь на пятницу, 7 октября, российские оккупанты впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, есть пострадавший, сообщает Новое время.

В результате удара были разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.