РФ впервые атаковала Запорожье иранскими дронами

По словам главы ОВА Александра Старуха, в ночь на пятницу, 7 октября, российские оккупанты впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, есть пострадавший, сообщает Новое время.

В результате удара были разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.

"Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован" , — написал Старух.



