Генштаб: враг не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генерального штаба ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении" , — говорят в штабе.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, обустраивают оборонные позиции и рубежи на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку. Наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей.

От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди них — Новомихайловка, Железнодорожное, Спорное, Давидов Брод, Благодатовка и Мирное.

"Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю нанесены исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов" , — заявили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях — без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском – из ствольной артиллерии в районах Бояро-Лежачей, Мезеновки и Рыжевки Сумской области;

на Слобожанском – из танков, минометов и реактивной артиллерии в районах Двуречной, Зарубовки, Волчанска, Гатища;

на Краматорском – из артиллерии разных типов в районах Спорного, Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Раздолевки;

на Бахмутском — в районах Соледара, Бахмута, Временного Яра, Курдюмовки, Опытного, Зайцевого и Нью-Йорка;

на Авдеевском — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Новоданиловки, Червоного, Новоселки, Полтавки и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении от огневого поражения пострадали районы более 25 населенных пунктов по всей линии столкновения.

Подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Выемки, Красного, Бахмута, Майорска, Веселого, Победы, Невельского, Каменки и Терновых Подов.

По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на оккупированной территории Донецкой области, прибыли подкрепления из 500 мобилизованных уголовников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей. Командование издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям сбили более 20 беспилотников врага. Среди них: 5 "Орлан-10", 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 позиций ПВО, 2 средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.