Байден заявил, что Путин не шутит, когда угрожает ядерным оружием
Президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие является самой серьезной угрозой со времен кубинского ракетного кризиса, поскольку военное руководство России столкнулось с очень негативной реакцией общественности внутри страны на войну в Украине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, по которому оно шло", - сказал Байден.
Байден сказал, что российский президент "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проигрывают".
"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", - сказал он.
Во время кризиса 1962 года Соединенные Штаты при президенте Джоне Кеннеди и Советский Союз при его руководителе Никите Хрущеве были близки к применению ядерного оружия из-за присутствия советских ракет на Кубе.
"Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко (использовать) тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", - сказал Байден.
Путин, которому в пятницу исполняется 70 лет, заявил, что применит все необходимые средства, включая российский ядерный арсенал, для защиты "российской" земли, которая, по его словам, теперь включает в себя четыре аннексированные им украинские области.