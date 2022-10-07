Фонд госимущества выставляет на продажу шесть спиртзаводов

Фонд госимущества объявил о проведении онлайн аукционов по приватизации производственных мощностей шести государственных производителей спирта, сообщает Экономическая правда.

Так, 10 октября состоится аукцион по продаже отдельного имущества Борщовского места производства и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области. Стартовая цена – 13,8 млн грн, гарантийный взнос – 2,8 млн грн.

13 октября – аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Тростянецкий спиртовой завод" в Винницкой области.

Стартовая цена – 44,1 млн грн, гарантийный взнос – 8,8 млн грн.

17 октября пройдет аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Барский спиртовой комбинат" в Винницкой области. Стартовая цена – 4,6 млн грн, гарантийный взнос – 918 тыс грн.

На 18 октября запланирован аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Гайсинский спиртовый завод" в Винницкой области. Стартовая цена – 18,5 млн грн, гарантийный взнос – 3,7 млн грн.

В то же время, 19 октября состоится аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Юрковецкий спиртовой завод" в Винницкой области. Стартовая цена – 15,3 млн грн.

А 21 октября выставят на приватизацию Железное место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области. Стартовая цена – 30,8 млн грн, гарантийный взнос – 6,2 млн грн.

В Фонде госимущества добавили, что условия приватизации МПД "Укрспирта" предусматривают обязательство нового собственника уплатить денежные средства в размере балансовой стоимости актива на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженности предприятия, в том числе на выплату долгов по заработной плате.

Условия приватизации других спиртовых мощностей – погашение долгов по зарплате и перед бюджетом, а также недопущение увольнения работников по инициативе нового собственника в течение 6 месяцев.