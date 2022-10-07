Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 7.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 61 680 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2466 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5093 (+29) ед,

артиллерийских систем – 1455 (+31) ед,

РСЗО – 344 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 233 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,

специальной техники – 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Данные уточняются.