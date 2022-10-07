Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 7.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2466 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5093 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 1455 (+31) ед,
- РСЗО – 344 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 233 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),
- крылатых ракет ‒ 246 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,
- специальной техники – 135 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Данные уточняются.