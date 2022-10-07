ОГП: возросло количество раненых детей из-за агрессии РФ

Более чем 1207 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По состоянию на утро 7 октября официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 418. Возросло количество раненых – более 789. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 405, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 30.

В среду, 5 октября, в результате обстрелов врагом пгт. Заречное Лиманского района Донецкой области получил ранение 14-летний подросток.

Также 6 октября оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья. Травмирован 3-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 608 учебных заведений, из них 313 разрушены полностью.