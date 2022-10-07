Энергоатом: россияне украли печать ЗАЭС

Российские оккупанты украли печать Запорожской АЭС, она уже недействительна. Об этом сообщил Энергоатом.

"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющую право подписи документов" , - говорится в сообщении.

В связи с этим и. о. гендиректора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати ОП "Запорожская АЭС" и признании недействительной украденной печати предыдущего образца, которая использовалась до 5 октября 2022 года.