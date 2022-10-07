МВД: на освобожденной территории Харьковщины обнаружено 530 тел погибших
С 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружено 530 тел погибших гражданских лиц. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Отмечается, что большинство из них имеют признаки насильственной смерти.
"Начиная с 7 сентября и по состоянию на сегодняшний день на деоккупированных территориях Харьковской области уже обнаружено 530 тел гражданских лиц. Установлено, что все эти люди погибли в период временной оккупации и в результате преступных действий вражеской армии. Из них 225 - женщины, 257 - мужчины и 19 детей, еще 29 человек - не установлены. Если говорить об общем количестве погибших гражданских в результате военной агрессии РФ в Харьковской области, то это на сегодняшний день 1350 человек, и эта цифра увеличивается ежедневно", - сказал Енин.