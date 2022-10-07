МВД: на освобожденной территории Харьковщины обнаружено 530 тел погибших

С 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружено 530 тел погибших гражданских лиц. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Отмечается, что большинство из них имеют признаки насильственной смерти.