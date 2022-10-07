ВР назначила Пышного главой НБУ

Верховная рада назначила Андрея Пышного главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 290 нардепов.

﻿Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Отметим, ранее Пышный занимал должность председателя правления Ощадбанка с 2014 по 2020 год.

По версии Financial Club Ощадбанк под его управлением в течение 5 лет признавался ведущим банком Украины.

Сейчас он тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности, в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Пышного на пост главы НБУ 6 октября. Комитет по вопросам финансовой политики рассмотрел его назначение в тот же день.